Саудовская Аравия пообещала проинформировать РФ об итогах встречи по Украине

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Саудовская Аравия пообещала проинформировать РФ о результатах встречи по Украине, которая должна состояться в Джидде. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

"Да, конечно. Наши саудовские друзья сказали, что проинформируют. Контакт с ними у нас отлажен", – передает РИА Новости сообщение представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести мирные переговоры по украинскому кризису с участием стран Запада, но без представителей РФ. Встреча, согласно данным СМИ, пройдет 5–6 августа в Джидде.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не ожидают реальных результатов от предстоящих в Саудовской Аравии переговоров по украинскому конфликту.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет следить за тем, как пройдут переговоры. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в РФ позитивно реагируют на любые предложения о дипломатическом урегулировании конфликта.



Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии