В Белом доме заявили, что не ждут результатов от встречи в Саудовской Аравии по Украине

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В Вашингтоне не ожидают реальных результатов от предстоящих в Саудовской Аравии переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Я бы не ожидал реальных результатов, которые из этого получатся", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Кирби, американская администрация рассматривает данные переговоры как очередную возможность продолжить работу над распространением в международном сообществе "мирной формулы" Киева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по украинскому конфликту с участием стран Запада, при этом без представителей России. Встреча, согласно данным журналистов, пройдет 5–6 августа в Джидде. В списке потенциальных участников переговоров числились 30 стран, среди которых Индонезия, Египет и Мексика.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его страна не примет участия в переговорах по Украине, которые организует Саудовская Аравия. Он отметил, что Мехико выступает за переговоры, в которых будут принимать участие обе стороны конфликта.

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине пройдут в Саудовской Аравии