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Российская сторона будет следить за тем, как пройдут переговоры по Украине в Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в РФ позитивно реагируют на любые предложения о мирных переговорах.

"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", – подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без представителей России.

До этого Владимир Путин сообщил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию вопроса, однако Соединенные Штаты, НАТО и Украина сами отказываются от них.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что отказ Киева рассматривать другие "формулы мира", помимо своей, а также запрет на переговоры с Москвой помогут России довести до конца СВО и уничтожить "бандеровских нацистов" вместе с неонацистской идеологией.



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