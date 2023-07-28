Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией

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Соединенные Штаты, НАТО и Украина сами отказываются от переговоров с Россией, Москва к ним готова, заявил Владимир Путин.

"В основе конфликта на Украине лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию", – заявил он на пленарном заседании саммита "Россия – Африка".

По словам российского лидера, Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Президент поблагодарил африканских лидеров за усилия по мирному диалогу, однако заметил, что вести диалог также нужно и с украинской стороной.

Ранее Путин в ходе саммите "Россия – Африка" отметил, что в мире до сих пор присутствуют некоторые черты колониализма. Президент РФ выразил уверенность об уходе эпохи колониализма в прошлое. Однако, по его словам, существуют страны, которые сопротивляются этой тенденции.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия президент РФ сообщил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"