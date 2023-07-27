Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за многополярность

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в рамках саммита "Россия – Африка", заявил, что РФ и африканские страны вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мира. Для достижения многих целей государства должны работать сообща.

"Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу", – сказал он.

Путин добавил, что российская сторона также готова способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте.

"Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности", – отметил он.

Также президент, говоря о готовности России работать с африканскими странами, выстраивая стратегическое взаимодействие и партнерство, процитировал одну из африканских поговорок.

"Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе", – сказал Путин.

Ранее российский лидер отмечал, что в данный момент страны Африки все более уверенно заявляют о себе как об одном из центров формирующегося многополярного мира.

Он подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских государств к стабильности и прогрессу. Также глава России отметил укрепление российско-африканского сотрудничества в последние годы.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия Путин заявлял, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"