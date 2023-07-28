Путин заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Некоторые черты колониализма присутствуют в современном мире и сегодня, отметил Владимир Путин в рамках выступления на саммите "Россия – Африка".

"К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах", – объяснил он.

Российский лидер уверен, что эпоха гегемонии постепенно уходит. Однако этому процессу пытаются сопротивляться те, для кого монополия на мировой арене уже стала привычной.

В свою очередь, как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, взаимоотношения РФ и Африки в настоящее время вышли на новый уровень. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Работа с Африкой у нас началась достаточно давно. Сегодня она вышла на новый уровень. И дальше будет только углубляться. Нам есть чем поделиться с нашими друзьями из Африки", – подчеркнул он.

Стасишин также рассказал о планах России совместно с Африкой работать в направлении быстровозводимого индивидуального жилищного строительства.

Ранее Путин, выступая на торжественном приеме в рамках саммита "Россия – Африка", заявил, что РФ и африканские страны вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мира.

Российский лидер подчеркнул, что РФ поддерживает стремление африканских государств к стабильности и прогрессу. Также Путин отметил укрепление российско-африканского сотрудничества в последние годы.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия президент РФ сообщил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



Новости часа: Россия ведет переговоры об открытии новых посольств в Африке