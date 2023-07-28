Глава Уганды назвал страну "островком стабильности" в Африке благодаря России

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Уганда является "островком стабильности" в Африке благодаря поставкам оружия из России. Такое заявление сделал президент страны Йовери Кагута Мусевени на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Мусевени отметил, что Уганда закупает российскую технику в больших объемах, что и позволило стабилизировать обстановку в стране.

"Вот почему Уганда является островком стабильности в этой части Африканского континента", – сказал он.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит "Россия – Африка". В приветственном обращении по случаю мероприятия Путин заявил, что российская сторона намерена продолжать развивать взаимоотношения с африканскими странами, в том числе в области торговли, инвестиций и борьбы с бедностью.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"