Киев продолжает отказываться от диалога, несмотря на тяжелую для себя ситуацию – Песков

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Власти Украины продолжают отказываться от переговоров с Россией, несмотря на то что ситуация складывается не в их пользу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона сохраняет свою открытость [к диалогу], чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", – сказал он в беседе с ТАСС.

До этого представитель Кремля заметил, что Владимир Путин готов к диалогу по ситуации на Украине. При этом он считает, что даже если переговоры состоятся, то едва ли они будут результативными, поскольку Киев не дает для этого стабильной почвы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем ранее заявлял, что для России мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями. В частности, по его словам, Москва разделяет многие предложения партнеров по урегулированию конфликта на Украине, однако Запад и сам Киев отвергают возможность переговоров.

