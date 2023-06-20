Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине

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Владимир Путин готов к диалогу по ситуации на Украине, однако Киев не дает стабильной почвы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться", – отметил он.

Однако пресс-секретарь президента усомнился в том, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине будут результативны. По его словам, Киев сейчас занял такую позицию, что не приходится рассчитывать на стабильную почву для диалога.

17 июня главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург для встречи с Путиным. В ходе переговоров президент РФ подчеркнул, что ценит заинтересованность африканских государств в поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях России.

В свою очередь, Путин заявлял, что если страны Запада перестанут снабжать Украину оружием, то конфликт завершится переговорами. Российский лидер подчеркнул, что украинская сторона в таком случае сама захочет переговоров.



Песков заявил об отсутствии предпосылок к переговорам с Украиной