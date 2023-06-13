Путин назвал Украину страной, которую Запад использует для раскачивания России

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Украина является страной, которую западные кураторы используют для раскачивания России, заявил Владимир Путин.

"Украина – одно из направлений работы по раскачке России. По большому счету, конечно, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза", – передает РИА Новости его слова.

Президент РФ обратил внимание, что в Советском Союзе надеялись на то, что глубинные отношения двух народов будут определяющими. Однако все произошло иначе под влиянием исторических, экономических и политических факторов, объяснил Путин.

Российский лидер указал на то, что РФ "десятилетиями кормила Украину", а также поддерживала ее экономику. В свою очередь, Запад приложил все усилия, чтобы помешать России выстроить хорошие отношения с братским народом, подчеркнул президент.

"Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским, украинским народом. Ну никаких просто", – высказался он.

Путин вспомнил, как бывший украинский лидер Виктор Ющенко оказался на посту президента Украины в результате госпереворота, который прошел относительно спокойно. Российская сторона тогда старалась выстроить двусторонние отношения, отметил президент РФ. Однако позднее все закончилось кровавым госпереворотом на Украине, резюмировал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что хозяева украинского режима не дают начать переговорный процесс. Россия видит, что Украина не готова к диалогу, добавил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Киев не готов и не имеет желания дипломатически урегулировать существующий конфликт. Песков также отметил, что хозяева не позволяют Украине вести переговоры "без каких-то дипломатических экивоков".

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что возобновление переговоров между РФ и Украиной зависит от готовности Киева и их западных кураторов к обсуждению новых реалий.



Песков заявил, что РФ делает выводы из вовлеченности Запада в конфликт на Украине