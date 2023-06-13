Блинкен заявил о шансе для переговоров Москвы и Киева после наступления Украины – СМИ

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Наступление украинских сил может приблизить переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни, сообщает France24.

Глава американской дипломатии считает, что наступление Украины "укрепит позиции" Киева за столом переговоров. Кроме того, он заявил, что наступление ВСУ заставит Россию "сосредоточиться на переговорах".

По словам госсекретаря США, наступление со стороны украинских сил способно "приблизить мир, а не отдалить его". Он также подчеркнул, что США уверены в успехе действий ВСУ.

Ранее Блинкен заявил, что коллективный Запад планирует максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь. Он также подчеркнул, что страны Запада будут помогать Украине интегрироваться в Европейский союз и проводить демократические преобразования в стране.



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