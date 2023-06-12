Боррель назвал возможные сроки начала мирных переговоров по Украине

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Переговоры по урегулированию украинского конфликта вряд ли начнутся до президентских выборов в США в 2024 году. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По мнению дипломата, дождаться результатов президентских выборов в США намерен Владимир Путин. Ожидать начала мирного урегулирования до этого момента не стоит, заявил Боррель.

"Если бы я был другом Путина, как китайцы, <…> я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, исправьте ее как можно скорее <...> Этого мы ожидаем от Китая", – сказал он в эфире радиостанции Odnacero.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд ранее также заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов в США 2024 года.

Он предположил, что если на пост президента взойдет бывший американский лидер Дональд Трамп, то он попытается урегулировать конфликт. Он также не исключил, что Трамп может признать освобожденные ВС РФ территории частью России.



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