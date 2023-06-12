Премьер Японии заявил, что Украина находится под "ядерным зонтиком" Китая

Фото: ТАСС/AP Photo/Eugene Hoshiko

Китай предоставляет Украине защиту от применения в отношении нее ядерного оружия. Такое мнение высказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной (в 2013 году. – Прим. ред.) об эффективном сотрудничестве", – цитирует его ТАСС.

Следуя соглашению, продолжил японский премьер, Пекин согласен предоставить Киеву защиту в случае использования или угрозы использования против Украины ядерного оружия.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине ядерного оружия вынудит РФ на превентивный удар. По его словам, англосаксы не осознают реалистичность такого сценария. Медведев отметил, что Европа "сошла с ума", подогревая напряженность.



Эксперт оценил заявление, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у РФ