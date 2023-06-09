Глава Минобороны Украины допустил переговоры с РФ при изменении целей СВО

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Возможность мирных переговоров может существовать, однако Россия должна изменить цели спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова.

"Интерес россиян был озвучен – это "денацификация", "демилитаризация", "деНАТОзация" <...>. Если они изменились, то так называемая ZOPA – zone of possible agreement – становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться", – отметил он.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина была готова заключить мир с Россией, Москва одобряла соответствующие предложения, однако под давлением США Киев отказался от переговоров. При этом, как он уточнил, конечной целью США является не Россия, а Китай.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что возобновление переговоров между РФ и Украиной зависит от готовности Киева и их западных кураторов к обсуждению новых реалий. По ее словам, Москву не нужно побуждать к переговорам, поскольку она их никогда не блокировала.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам для достижения целей специальной военной операции иными путями. Представитель Кремля подчеркнул, что это следует знать европейским лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

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