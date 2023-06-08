Украина была готова заключить мир с Россией, но отступила под нажимом США – Патрушев

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Украина была готова заключить мир с Россией, Москва одобряла соответствующие предложения, однако под давлением США Киев отказался от переговоров, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили. Но утром они нам передавали предложения во время переговоров, а вечером говорили – нет, мы от них отказывается. Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров", – приводит РИА Новости его слова.

При этом, как уточнил секретарь Совбеза РФ, конечной целью США является не Россия, а Китай. В Вашингтоне считают, что при уничтожении сильных "полюсов" Штаты "добьются своей цели и будут доминировать в мире". Однако этого не произойдет, выразил уверенность он.

Ранее Патрушев заявил, что конфликта между народами России и Украины не существует. Как объяснил политик, происходящее нужно рассматривать как агрессию со стороны США. По его словам, Украина является "орудием в руках Запада". Секретарь Совбеза добавил, что решение конфликта возможно только после придания Украине нейтрального статуса.

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