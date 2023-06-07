Патрушев заявил об отсутствии конфликта между Россией и Украиной

Фото: kremlin.ru

Конфликта между Россией и Украиной нет, есть только откровенная агрессия со стороны США. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США", – цитирует его ТАСС.

По словам политика, кризис на Украине не выгоден никому, кроме американских властей. США используют украинский конфликт с целью сделать более выгодной собственную экономику и ослабить Евросоюз, который, как отметил Патрушев, мог бы стать центром многополярного мира.

Решение конфликта секретарь Совбеза РФ видит в наделении Украины нейтральным статусом.

"Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства", – сказал он.

Вместе с тем Патрушев подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации защищает свой народ и территорию. Он высказал уверенность в победе РФ.

Ранее Патрушев призвал мировые государства объединить усилия в борьбе с Западом, который, по его словам, взял курс на разрушение базовых норм и ценностей. По его словам, общими усилиями разные страны мира смогут добиться неделимой и единой архитектуры международной безопасности.



Патрушев заявил, что спецоперация началась из-за возникшей угрозы для РФ