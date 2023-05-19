Патрушев назвал поставки дальнобойных ракет Украине противоречащими международным нормам

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Поставки Западом Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow противоречат международным нормам в сфере вооружений, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целях затягивания военного конфликта, создания условий для поражения России страны НАТО продолжают поставлять на Украину более 600 видов вооружений и военной техники. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow", – цитирует его ТАСС.

По словам политика, такие действия противоречат нормам международного права, которые запрещают экспорт оружия в случаях, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для осуществления геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам и населению, совершению преступлений против человечности.

Как отметил Патрушев, в истории происходило много случаев, когда англосаксы "нагло использовали силовые методы для достижения своих интересов и сохранения доминирования в мире". В частности, он привел в пример действия США после Второй мировой войны, в ходе которых американским бомбардировкам подверглись более 30 государств.

Тем не менее военнослужащие НАТО не были призваны к ответственности за военные преступления, подчеркнул Патрушев.

"Никто не ответил за организацию цветных революций на постсоветском пространстве, за попытки нарушить территориальную целостность нашей страны в 1990-е годы на Северном Кавказе, за осуществленный в 2014 году в Киеве кровавый государственный переворот и последовавшие за этим расцвет неонацизма, оголтелой русофобии и терроризма", – также выразил возмущение секретарь российского Совбеза.

Кроме того, Патрушев обратил внимание на то, что во время Второй Отечественной войны большинство стран Европы поддержали Гитлера, воюя на стороне фашистской Германии и разрушая города СССР.

По мнению политика, сейчас история повторяется, вклад СССР в победу над фашизмом замалчивается, а страны НАТО поддерживают "новоявленных украинских неонацистов и бандеровцев".

Ранее Патрушев заявил о причастности США к убийству журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского. По его словам, США координировали не только указанные преступления, но и являются причастными к теракту на Крымском мосту и подрыву "Северных потоков". Он отметил, что нынешний украинский режим был "вскормлен англосаксами".