Киевские власти признали, что на Украине ненавидят Россию

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На Украине ненавидят Россию, заявил в своем Twitter-аккаунте советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он также заявил, что Киев будет преследовать РФ всегда и везде. Так Подоляк прокомментировал заявления постпредства России при ООН.

"Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего... Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически", – написал он

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинская сторона будет продолжать совершать нападения на россиян по всему миру. Так он ответил на слова представителя СМИ о том, что американские спецслужбы признали Киев причастным к смерти журналистки Дарьи Дугиной.

После этого Москва представила в Совбезе ООН письмо в связи с заявлением Буданова о намерениях убивать граждан РФ. Письмо от 10 мая написал постпред РФ при организации Василий Небензя.

На призывы Буданова убивать россиян руководство ООН никак не отреагировало.