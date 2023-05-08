03:55Политика
Глава ГУР Украины заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру
Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Об этом заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.
Таким образом глава украинского ГУР ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.
"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", – заявил Буданов.
В августе 2022 года автомобиль, в котором находилась политолог Дарья Дугина, был взорван во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.
В ФСБ РФ заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк, которая скрылась в Эстонии. В ноябре 2022 года ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.
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