Глава ГУР Украины заявил, что Киев убивал и будет убивать русских по всему миру

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Киев будет продолжать совершать нападения на русских по всему миру. Об этом заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

Таким образом глава украинского ГУР ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина – дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", – заявил Буданов.

В августе 2022 года автомобиль, в котором находилась политолог Дарья Дугина, был взорван во время движения на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

В ФСБ РФ заявили, что причастными к убийству девушки являются спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали Наталью Вовк, которая скрылась в Эстонии. В ноябре 2022 года ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.



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