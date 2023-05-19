Патрушев заявил о причастности США к убийству Дугиной и Татарского

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Убийство журналистки Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при поддержке властей США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны", – цитирует его ТАСС.

Патрушев, ссылаясь на имеющиеся сведения, также добавил, что США координировали не только указанные преступления, но и являются причастными к теракту на Крымском мосту и подрыву "Северных потоков".

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Согласно установленным данным, к убийству девушки причастны украинские спецслужбы.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта, который произошел во время его творческого вечера в кафе в Санкт Петербурге. Спецслужбы РФ позже установили причастность к произошедшему Дарьи Дугиной, которая вручила военкору статуэтку со взрывным устройством внутри.

Писатель Захар Прилепин пострадал при взрыве собственного автомобиля в Нижнем Новгороде. Вместе с ним в машине находился сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, который при происшествии не выжил. В содеянном признался Александр Пермяков, ранее завербованный украинскими спецслужбами.

