Памятник Дарье Дугиной появится в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Памятник погибшей журналистке Дарье Дугиной построят в Миусском сквере в Москве, сообщается в РИА Новости со ссылкой на Общественную палату РФ.

Отмечается, что в декабре журналистке исполнилось бы 30 лет.

В Общественной палате указали, что на ее могилу и место теракта приезжает множество людей. В ближайшее время на месте трагедии также появится бюст Дугиной, уточнили в совещательном органе.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как установили в ФСБ РФ, за убийством стояли украинские спецслужбы, а исполнительницей являлась гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Киев "будет убивать русских в любой точке мира". Таким образом глава разведки ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Украину причастной к теракту.