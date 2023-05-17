МВД РФ объявило в розыск соучастника убийства военкора Татарского

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Юрий Денисов, которого ФСБ РФ назвала соучастником теракта в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, объявлен в розыск. Это следует из базы министерства внутренних дел (МВД) России.

"Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения – город Снежное, Донецкая область, Украина", – следует из объявления ведомства.

В базе указывается, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают Денисова по уголовной статье. При этом статья, по которой ведут поиски предположительно причастного к убийству Татарского, в реестре МВД не упоминается.

Военкор Татарский погиб 2 апреля в результате теракта, произошедшего в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге. Еще 42 человека, которые пришли на творческий вечер журналиста, получили травмы и ранения.

По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. В ходе выяснения обстоятельств теракта задержали Дарью Трепову, которая во время мероприятия передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой.

В свою очередь Денисов в уголовном деле проходит как соучастник, который передал Треповой взрывное устройство. Он является членом диверсионной украинcкой группы. Передачу устройства он, по версии спецслужб, осуществил с помощью сервиса экспресс-доставки.

