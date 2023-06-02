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14:44

Политика

Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для переговоров с Украиной

Фото: kremlin.ru

Российская сторона не видит каких-либо предпосылок для проведения переговоров с Украиной по мирному урегулированию конфликта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Насчет диалога мы неоднократно говорили – сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", – подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отмечал, что одним из условий достижения мира является отказ Киева от вступления в НАТО и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу. По его словам, подходы Москвы к урегулированию украинского конфликта остаются неизменными – защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

В свою очередь, диппредставитель РФ в Великобритании Андрей Келин заявлял, что российская сторона готова к мирным переговорам с Украиной, однако она не откажется от своих условий.

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