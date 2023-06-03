Песков заявил, что Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями

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Владимир Путин открыт к контактам для достижения целей специальной военной операции иными путями. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это следует знать европейским лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Песков также добавил, что Запад не дает другой возможности России по решению ситуации на Украине.

Ранее Песков заявил, что Украина стала инструментом войны Запада против Российской Федерации. В настоящее время с Украиной бесперспективно заниматься решением сложившейся ситуации.

Также пресс-секретарь президента РФ считает, что Францию нельзя называть нейтральным государством по отношению к украинскому конфликту. Французское государство не может быть претендентом на роль модератора, как Бразилия, КНР или страны Африки.



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