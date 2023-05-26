Передача ядерного оружия Киеву вынудит РФ на превентивный удар – Медведев

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В случае передачи Украине ядерного оружия Россия будет вынуждена нанести превентивный удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", – подчеркнул он.

По словам Медведева, англосаксы не осознают реалистичность такого сценария. Зампред Совбеза РФ отметил, что Европа сошла с ума, подогревая напряженность. США располагают только своими прагматическими интересами и пытаются уничтожить Россию, сказал он.

Также Медведев добавил, что Киев посредством корейского сценария урегулирования конфликта начал тестировать общественное мнение по вопросу раздела страны по корейскому сценарию.

"И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям", – объяснил политик.

Ранее Медведев рассказал, что исчезновение Украины будет зависеть от того, по какому пути пойдет процесс распада этого государства после поражения в СВО. Он объяснил, как западные области Украины переходят под контроль ряда государств Евросоюза, а часть территорий отходят России.