Шойгу заявил, что Запад ведет необъявленную войну против России и Белоруссии

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Страны Запада находятся сегодня в состоянии необъявленной войны против России и Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с руководителем белорусского военного ведомства Виктором Хрениным.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", – цитирует его РИА Новости.

Министр заметил, что в настоящее время НАТО действует крайне агрессивно, в частности, повышает боеготовность сил в Восточной Европе, разворачивает дополнительные воинские контингенты, ведет усиленную разведдеятельность вблизи границ России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Шойгу и Хренин подписали документы о нахождении нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории. Оружие будет содержаться в специальном хранилище.

