Россия будет жестко реагировать в случае последующих украинских диверсий – Шойгу

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Россия будет жестко реагировать в случае последующих диверсий со стороны Украины, подобных вторжению боевиков в Белгородскую область, предупредил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко", – передает РИА Новости его слова.

Российский силы, используя артиллерию, авиацию и подразделения прикрытия госграницы Западного военного округа, смогли заблокировать и ликвидировать членов украинской диверсионно-разведывательной группы, отметил Шойгу. По его словам, оставшиеся боевики вынуждены были отойти на украинскую территорию, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область. Уточнялось, что ВСУ не принимали непосредственного участия в нападении, однако обеспечивали террористам поддержку, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки.

