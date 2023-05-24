В Киеве признали участие ВСУ в подготовке атаки диверсантов на Белгородскую область – СМИ

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В Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область, сообщает газета New York Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По его информации, ВСУ не принимали непосредственного участия в нападении, однако обеспечивали террористам поддержку, защищая границу Украины в том районе на случай российской контратаки.

При этом чиновник подчеркнул, что ни одного украинского военнослужащего на территории России не было. Откуда боевики взяли американскую технику, он не объяснил. В то же время он признал, что диверсионно-разведывательная группа понесла потери.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.