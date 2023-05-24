14:37Политика
Песков, комментируя прорыв украинской ДРГ в РФ, заявил о сложной работе в рамках СВО
Фото: kremlin.ru
В рамках спецоперации проводится сложная и напряженная работа. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прорыв украинских диверсантов на территорию России.
По словам пресс-секретаря президента РФ, в рамках данной работы регулярно появляются рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Песков отметил, что подобная ситуация является нормальной.
Вместе с этим представитель Кремля добавил, что российская сторона, исходя из все большей вовлеченности западных стран в ситуацию на Украине, делает соответствующие выводы.
"Для нас это не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение Вооруженным силам Украины, киевского режима, не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт", – заявил Песков.
Так он прокомментировал информацию о том, что украинские диверсанты использовали западную технику.
22 мая в Грайворонский городской округ Белгородской области прорвалась ДРГ Украины. В результате этого скончались два местных жителя – мужчина и женщина. Последняя умерла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние.
В Минобороны сообщили, что бойцы российской стороны уничтожили более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.
После данного инцидента губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у местных властей появились вопросы к российскому оборонному ведомству. Кроме того, вопросы вызывают регулярные обстрелы региона.
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области
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