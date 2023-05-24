МВД РФ объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов

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МВД России объявило в розыск члена запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России" Максимилиана Андронникова, участвовавшего в составе украинской диверсионной группы в нападении на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщает ТАСС.

Андронников разыскивается по уголовной статье. Он является одним из предполагаемых участников украинской ДРГ, проникшей 22 мая на территорию Белгородской области.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.