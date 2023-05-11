НАТО завершает крупнейшую реформу стратегии Альянса по реорганизации сил – СМИ

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В НАТО подходят к финалу разработки крупнейшей со времен холодной войны реформы стратегии Альянса, подразумевающую реорганизацию сил и методов реагирования. Об этом информирует испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

"Североатлантический альянс ускоряет работу по созданию стратегии реагирования на новую геополитическую реальность", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, организация завершает реформу общей стратегии противодействия терроризму и якобы исходящей от российской стороны угрозы. Отмечается, что речь идет о первой единой подобной стратегии за последние 30 лет.

В материале указано, что сейчас прорабатывается документ объемом около 4 тысяч страниц, который будет предусматривать изменение некоторых военных методов. Новый метод сместит акцент с крупных интервенций на развертывание небольших батальонов и отправку региональных экспертов. СМИ узнали, что подобный план представят и утвердят на саммите в Вильнюсе в июле.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в организации Россию считают угрозой. В связи с этим, отметил он, военное командование Альянса ведет разработку планов на случай сражения с ней.

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