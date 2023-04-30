Экс-советник Кучмы заявил о подготовке Польши к прямой конфронтации с РФ

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Варшава провоцирует прямое столкновение с Москвой, наращивая военные усилия. Об этом на своем YouTube-канале сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события – прямой вызов Путину", – подчеркнул он.

Соскин считает, что Польша приобретает оружие и увеличивает свою армию для подготовки к прямому столкновению с Россией. По его словам, власти страны начали вести провокационную политику в отношении дипмиссии РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва вправе разорвать дипломатические отношения с Польшей, однако от этого могут пострадать российские граждане. Такое решение может заблокировать многие аспекты работы, подчеркнула она.

29 апреля польские власти совместно с полиций ворвались в школу при посольстве РФ на Келецкой улице в Варшаве. Они потребовали от диппредставительства освободить здание. К вечеру того же дня все сотрудники школы ее покинули.

СК РФ изучит обстоятельства захвата школы при посольстве РФ в Варшаве