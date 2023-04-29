Полиция Варшавы ворвалась в школу при российском посольстве

Власти Варшавы совместно с сотрудниками полиции ворвались в школу при посольстве России. Об этом информирует РИА Новости.

По предварительной информации, оперативные ведомства начали ломать двери, когда поступил отказ открыть ее. Здание расположено на улице Келецкой. Туда же пришли сотрудники диппредставительства, в том числе советники-посланники Андрея Ордаша.

По его словам, Москва считает подобные действия не соответствующие закону. Уточняется, что польские власти цепью с замком заблокировали ворота образовательного учреждения. Они также сломали калитку школы.

Между тем Ордаш заявил, что польские власти дали сотрудникам школы до 19:00 по московскому времени покинуть здание. Сейчас варшавские представители ходят по помещениям, описывают имущество. Российский посол также подчеркнул, что российская сторона ответит на эти действия.

Ранее глава диппредставительства РФ Сергей Андреев рассказал, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства. Речь идет о "значительных средствах", которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.