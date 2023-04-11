Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще несколько тысяч американских солдат

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Вице-президент США Камала Харрис пообещала отправить в Польшу дополнительно несколько тысяч американских военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с Харрис, пишет РИА Новости.

Кроме того, вице-президент Штатов заявила о строительстве базы и складов для американской техники и различного вооружения.

По словам польского премьера, на сегодняшний день в Европе уже размещены более 100 тысяч солдат США, готовых к бою, из них свыше 10 тысяч находятся в Польше. Он отметил, что в Польше также создаются условия для переброски американских военнослужащих из других европейских регионов.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет. Он заявил, что конфликт на Украине – это сражение за то, чтобы сохранить ценности и культуру западных стран.

Позже в польском посольстве заявили, что слова дипломата были неверно интерпретированы и вырваны из контекста. Так, по сообщению дипмиссии, Росцишевский лишь предупредил о последствиях в случае поражения Украины и якобы возможном втягивании Россией в конфликт других европейских стран.

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