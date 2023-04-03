В Польше заявили, что борьба с РФ волнует Запад сильнее вопроса будущего Украины

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Западные государства не беспокоятся о будущем Украины, хоть они и бросили все силы на противостояние с российской стороной. Таким мнением поделился обозреватель Антоний Конюшевский в материале для польского издания Myśl Polska.

"Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело. Судьба Киева как независимой политической единицы не имеет реального значения и уж тем более не будущее украинского народа", – сообщается в статье.

Конюшевский утверждает, что продолжающийся между РФ и Западом "холодный мир" слишком затянулся. Сегодняшнее противостояние можно квалифицировать как полномасштабное столкновение Кремля с США и Европой, считает обозреватель.

Вместе с этим журналист отметил, что Варшава на международной арене значит не больше, чем Киев. Конюшевский выразил уверенность, что жители Польши все еще пребывают в плену иллюзий относительно собственной роли в мировой политике.

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой жители Румынии, приютившие у себя беженцев из Украины, стали требовать от них искать новое жилье. Это связано с предстоящими изменениями в законы о поддержке переселенцев.

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