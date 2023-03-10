Решение властей Польши по беженцам с Украины нанесло удар по Зеленскому – СМИ

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Решение властей Польши обязать украинских беженцев оплачивать половину расходов на жилье является "ударом" по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британская Daily Express.

В издании отмечается, что польские власти объясняют свое решение неспособностью продолжать обеспечивать расходы на проживание 80 тысяч украинцев. Кроме того, по мнению экспертов, на которых ссылаются польские власти, оптимальная помощь для беженцев не должна длиться больше года.

Польские власти обязали украинских беженцев платить за размещение в центрах проживания с 1 марта 2023 года. Новые правила не коснутся несовершеннолетних, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, беременных и тех, кто воспитывает детей в возрасте до одного года, а также матерей и опекунов, ухаживающих за тремя и более несовершеннолетними детьми.

Ранее сообщалось, что дети украинских беженцев подвергли травле учительницу с русскими корнями в Дании. Родители учеников даже написали обращение, что не хотят, чтобы их детей обучал педагог с русскими корнями.



Читатели австрийской газеты потребовали перестать помогать украинским беженцам

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