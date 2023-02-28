В Польше футбольные болельщики вывесили антиукраинский баннер во время матча

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В Польше футбольные болельщики вывесили антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве во время матча с участием местного клуба "Шленск". Об этом информирует издание Gazeta Wroclawska.

Так, по информации газеты, баннер с надписью "Это не наша война" и перечеркнутым украинским гербом оказался за воротами гостевой команды спустя примерно час после начала матча.

Отмечается, что это не первый подобный скандал, устроенный фанатами "Шленска". Осенью прошлого года болельщики также вывесили на поле баннер с надписью "Нет украинизации Польши". Тогда этот инцидент вызвал резонанс в местных СМИ.

В статье говорится, что этот футбольный клуб с самого начала конфликта на Украине участвовал в сборе гуманитарной помощи для украинцев.

Ранее польские активисты сорвали встречу с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, которая прославляет Украинскую повстанческую армию (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Инцидент произошел около двух недель назад в Варшаве, активисты сорвали встречу с Забужко, которая проходила в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Уточняется, что украинская писательница ставит под сомнение Волынскую резню и восхваляет националиста Романа Шухевича.

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