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Обещание западных стран помочь Украине в восстановлении после окончания конфликта станут причиной разочарований. Об этом сообщил профессор Станислав Белень, его слова передает Myśl Polska.

"Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести <...> больше разочарований, чем пользы", – заявил он.

Белень также уточнил, что когда конфликт будет завершен, национальная идентификация украинцев будет переживать ряд изменений. По словам профессора, ее основанием станет "политика обиды, мести и реванша". Специалист отмечает, что из-за этого в стране начнутся новые проблемы, которые будут не в состоянии решить ни сами граждане Украины, ни их "покровители и прихвостни".

Обозреватель польского издания уточнил, что, вступив в данный конфликт, Польша обрекла себя на дальнейшее прекращение выгодных связей с Россией. Белень также подчеркнул, что зависимость Киева от НАТО, США и ЕС приведет страну к периоду подчинения.

Ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что польским властям следует ожидать народных волнений. По его мнению, НАТО втянула Польшу в конфликт и она уже не сможет выйти из него без потерь. Население скоро поймет это, из-за чего начнутся недовольства.

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