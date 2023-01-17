Медведев заявил о надеждах Польши приблизить раздел Украины

Фото: kremlin.ru

Польские власти надеются, что поставки танков Киеву приблизят раздел Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Так Медведев отреагировал на недавнее заявление польского лидера Анджея Дуды, которое тот сделал на форуме в Давосе, о сборе коалиции западных стран для поставок бронетанковой техники на украинскую территорию.

"Надеются, наверное, что "танковая коалиция" приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части", – говорится в его публикации.

Медведев с иронией отметил, что вместо коалиции лучше составить бумагу о капитуляции киевского режима. В ней также необходимо отразить конфигурацию тех территорий, которые останутся от Украины, резюмировал он.

Ранее Дуда во время визита во Львов заявил, что польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard. По его словам, соответствующее решение уже принято.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

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