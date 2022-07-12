В СВР заявили о нервозной реакции Польши из-за утечки ее планов по разделу Украины

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польское руководство нервно отреагировало на раскрытие планов по разделу украинских территорий, сообщает газета "Известия".

"Поступающая в службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания", – отметил Нарышкин.

По его словам, Польша надеялась на то, что в сегодняшних реалиях никто не возьмет во внимание ее подготовку к захвату территорий Украины.

Однако теперь, как уточнил глава СВР РФ, власти Польши должны "снимать озабоченности", исходящие от союзников по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

Ранее Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

