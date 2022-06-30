Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины – Нарышкин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.
Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.
"Польские власти убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать этот план. Как полагают в Варшаве, по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора", – отметил он.
Таким образом, Варшава оценивает перспективы выживания действующего украинского режима как неутешительные, заключил Нарышкин.
В конце апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал на то, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.
По словам Нарышкина, контингент польских военных хотят разместить в регионах с минимальной угрозой столкновения с российскими вооруженными силами. При этом в СВР подчеркнули, что озвученные данные являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из надежных источников.
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