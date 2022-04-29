В СВР прокомментировали заявление Нарышкина о планах Польши на Украине

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ прокомментировали заявление директора ведомства Сергея Нарышкина в отношении планов США и Польши по территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы.

"Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский "миротворческий контингент" является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников", – заявили в СВР.

Накануне Нарышкин заявил, что Польша рассчитывает установить военно-политический контроль над западными частями Украины, которые считает "своими историческими владениями". Он указал, что Варшаве в осуществлении этих планов будет помогать Вашингтон.

По словам директора Службы внешней разведки РФ, контингент польских военных хотят разместить в регионах с минимальной угрозой столкновения с российскими вооруженными силами.

В ответ на заявление Нарышкина пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарин объявил, что в Варшаве не рассматривают возможность аннексии западных территорий Украины.

