Власти Польши опровергли планы установки контроля над западными регионами Украины

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Польша не рассматривает возможность аннексии западных территорий Украины, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Жарин подчеркнул, что информация о разработке польским руководством планов по установлению военно-политического контроля над украинской территорией является ложной. Целью распространения этих данных, по его мнению, является подрыв отношений между Варшавой и Киевом.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что Варшава и Вашингтон ведут работу над планами установления контроля Польши над частью Украины.

По его словам, начальным этапом "воссоединения" должен стать ввод войск Польши в западные области Украины под лозунгом их защиты от российской агрессии. При этом с администрацией американского лидера Джо Байдена обговариваются модальности будущей миссии.

Спустя некоторое время после заявления Нарышкина польское командование анонсировало масштабные военные учения, которые планируется провести в мае на севере и востоке страны. Польские военные попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о военной авиации.