Власти Польши опровергли планы установки контроля над западными регионами Украины

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Польша не рассматривает возможность аннексии западных территорий Украины, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.
Жарин подчеркнул, что информация о разработке польским руководством планов по установлению военно-политического контроля над украинской территорией является ложной. Целью распространения этих данных, по его мнению, является подрыв отношений между Варшавой и Киевом.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что Варшава и Вашингтон ведут работу над планами установления контроля Польши над частью Украины.
По его словам, начальным этапом "воссоединения" должен стать ввод войск Польши в западные области Украины под лозунгом их защиты от российской агрессии. При этом с администрацией американского лидера Джо Байдена обговариваются модальности будущей миссии.
Спустя некоторое время после заявления Нарышкина польское командование анонсировало масштабные военные учения, которые планируется провести в мае на севере и востоке страны. Польские военные попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о военной авиации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: