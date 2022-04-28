Польша объявила о военных учениях на севере и востоке страны

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В Польше в мае пройдут масштабные военные учения, говорится в сообщении на сайте Войска польского.

"С 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооруженных сил Польской Республики", – говорится в сообщении.

Уточняется, что движение военной техники будет осуществляться по дорогам Западно-Поморского, Любуского, Великопольского, Куявско-Поморского, Лодзинского, Мазовецкого, Люблинского и Варминско-Мазурского воеводств. Также колонны военной техники могут проезжать по автомагистралям, скоростным трассам и местным дорогам.

"Прибытие и прохождение колонн также будут использоваться участниками учений для отработки приема и переброски союзных сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими государствами", – говорится в сообщении.

Польские военные попросили граждан не публиковать информацию и фотографии передвижения войск и их местонахождения, даты и время прохождения военных колонн, данные о военной авиации.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что Варшава и Вашингтон ведут работу над планами установления контроля Польши над частью Украины.

По его словам, начальным этапом "воссоединения" должен стать ввод войск Польши в западные области Украины под лозунгом их защиты от российской агрессии. При этом с администрацией американского лидера Джо Байдена обговариваются модальности будущей миссии.

