Польский генерал обвинил премьера Британии в разглашении военной тайны

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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. Об этом сообщает Fakt.

Во время своего пребывания в Индии Джонсон заявил, что украинцев в Польше обучают использованию средств ПВО, а в Великобритании – бронетехники. По мнению Скшипчака, эти слова премьер-министра крайне безответственны.

"Такие высказывания – это искушение злом. Трудно представить, чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению", – сказал польский генерал.

По его словам, заявления Джонсона могут иметь катастрофические последствия. Он подчеркнул, что премьер-министр поставил под угрозу безопасность солдат. Кроме того, Москве теперь хорошо известны намерения противника.

Ранее Джонсон допустил, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине. Он также отметил, что сейчас РФ близка к тому, чтобы обезопасить наземный коридор с Мариуполем. По его словам, ситуация на этой стадии непредсказуемая.

