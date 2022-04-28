В СВР сообщили о планах США и Польши установить контроль Варшавы над частью Украины

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Американская и польская столицы ведут работу над планами установления контроля Польши над частью Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине", – приводит его слова сайт "Комсомольской правды".

По данным Нарышкина, начальным этапом "воссоединения" должен стать ввод войск Польши в западные области Украины под лозунгом их защиты от российской агрессии. При этом с администрацией американского лидера Джо Байдена обговариваются модальности будущей миссии.

"Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием желающих государств. Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками коалиции единомышленников", – заявили в СВР.

В Службе внешней разведки также уточнили, что руководство Польши не заинтересовано в лишних соглядатаях своей операции. Отмечается, что миротворческий контингент собираются разместить в тех частях Украины, где угроза прямого столкновения с российскими вооруженными силами минимальна. В главные боевые задачи военнослужащих Польши якобы войдет поэтапный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами.

"Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск договороспособных представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам", – говорится в сообщении.

В польской администрации допускают, что предупредительное закрепление на западе Украины, вероятно, приведет к расколу государства. При этом столица Польши по существу получит под управление территории, на которые войдут польские миротворцы, добавил Нарышкин.

Речь идет о попытке вновь, после Первой мировой войны, совершить историческую для Польши сделку. Тогда страны Запада в лице Антанты признали за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты граждан от большевистской угрозы, а потом и включение этих территорий в состав Польши.

"Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства "Великой Польши", – пояснили в СВР.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. Во время своего пребывания в Индии Джонсон заявил, что украинцев в Польше обучают использованию средств ПВО, а в Великобритании – бронетехники. По мнению Скшипчака, эти слова премьер-министра крайне безответственны.