В Польше заявили, что ряд районов республики остались без газа после наложения санкций

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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
После наложения Польшей санкций на российские фирмы несколько десятков гмин в республике (малая территориальная единица) остались без газа. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.
Он отметил, что власти стараются сделать все возможное, чтобы восстановить снабжение газом эти районы.
Проблемы появились после того, как фирма Novatek Green Energy прекратила поставки сжиженного углеводородного газа польским потребителям в результате наложения на компанию санкций.
Как сообщает ТАСС, власти хотят изъять принадлежащую российской фирме инфраструктуру и передать ее польским фирмам.
Ранее "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Ограничение будет действовать до их оплаты в соответствии с новым порядком. В компании отметили, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому поставки для транзита могут будут уменьшены на определенный объем.
В ЕК заявил, что Польша и Болгария продолжают получать газ от европейских соседей
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