В Германии заявили о снижении зависимости от российского газа

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Германия постепенно избавляется от зависимости от российского газа, его доля в структуре импорта снизилась с 55 до 35%, заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зависимость от газа <...> была 55%, сегодня составляет 35%. Это значит, что предпринятые шаги принесли успех", – сказал он.

Хабек подчеркнул, что германские власти продолжают заниматься обеспечением работы терминалов по приему сжиженного газа.

Ранее немецкий концерн Uniper счел возможным в будущем осуществлять платежи за российский газ в евро и при этом выполнять требования российской стороны по расчетам за данный энергоресурс. В настоящее время в Uniper находятся в тесном контакте с правительством Германии по данному вопросу.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

