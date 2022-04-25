Немецкий Uniper счел возможным платить за российский газ в евро – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Немецкий концерн Uniper счел возможным в будущем осуществлять платежи за российский газ в евро и при этом выполнять требования российской стороны по расчетам за данный энергоресурс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

"После первоначальной и, следовательно, все еще необязывающей оценки мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна", – рассказали в концерне.

В настоящее время в Uniper находятся в тесном контакте с правительством Германии по данному вопросу. При этом в компании намерены в полной мере соблюдать действующее законодательство о санкциях.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

