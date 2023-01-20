Мирошник заявил, что Польшу ожидают народные волнения из-за Украины

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что польским властям следует ожидать народных волнений после заявления, которое сделал начальник Генштаба польской армии Раймунд Анджейчак в отношении Украины.

Ранее генерал отметил, что Вооруженные силы РФ имеют достаточно средств для продолжения спецоперации. По словам Анджейчака, украинская сторона теряет ресурсы в несколько раз быстрее.

"Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение. Они понимают несопоставимость собственного гонора и реальных возможностей", – приводит ТАСС слова Мирошника.

Он выразил уверенность, что Польша может занять место Украины, а западные партнеры, в свою очередь, будут принимать решение о поставках вооружений.

По его мнению, НАТО втянула Польшу в конфликт и она уже не сможет выйти из него без потерь. Население скоро поймет это, из-за чего начнутся народные волнения, резюмировал Мирошник.

Ранее стало известно, что США начали массовую переброску танков в Восточную Европу. Более тысячи единиц американской бронетехники отправится в Польшу и Литву в рамках политики усиления восточного фланга НАТО.

Сообщается о направлении примерно 1 250 единиц военной техники, включающей в себя танки M-1 Abrams и БМП Bradley.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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